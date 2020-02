GUAM Parlament Assambleyasının nümayəndə heyəti Azərbaycanda parlament seçkilərinin monitorinqində iştirak edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayəndə heyəti Bakıdakı bir sıra seçki məntəqələrində olub.



Qeyd edək ki, GUAM baş katibi Altay Əfəndiyev də seçkilərin müşahidəsində iştirak edir.

