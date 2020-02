Azərbaycanda parlament seçkilərində səsvermə başa çatdı

Azərbaycanda parlament seçkilərində səsvermə başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,saat 08:00-da başlayan seçkilər saat 19:00-da başa çatıb.

Saat 17:00-a olan məlumata görə, Milli Məclisə seçkilərdə səsvermə hüququna malik 5 212 902 nəfər seçicidən 2 389 754 seçici səs verib. Seçici fəallığı 44.84 faiz təşkil edib.

Seçkilərdə 1314 nəfər namizəd iştirak edib. Namizədlərdən 246 nəfəri 19 siyasi partiyanın təmsilçisidir, 1057 nəfəri fərdi qaydada namizədliyini irəli sürüb, 11 nəfərin namizədliyi isə təşəbbüs qrupu tərəfindən irəli sürülüb.

Seçki günü ərzində Azərbaycanda 125 dairə üzrə 5426 daimi seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərib.

Seçkilərin gedişini 883 beynəlxalq və 77 790 yerli müşahidəçi izləyib. Yerli müşahidəçilərdən 35 152-i siyasi partiyaların müşahidəçiləridir. Beynəlxalq müşahidəçilər 58 ölkəni və 59 təşkilatı təmsil edir.

