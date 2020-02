Bakının Xətai rayonunda külək binanın damını uçurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə “Nargilə” kafesinin yaxınlığında baş verib.

Nəticədə avtomobil uçan dam örtüyünün altında qalıb.

Hazırda binanın qarşısına düşən dam örtüyünün ərazidən yığışdırılmasına başlanılıb.(report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.