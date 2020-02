Xəbər verdiyimiz kimi, İnsan Hüquqları XXI əsr – Azərbaycan” Fondu və Fransanın "Opinion Way” Sosioloji Tədqiqatlar İnstitutu ilə birgə keçirdiyi "exit poll”un nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 74 saylı Lənkəran Kənd Seçki dairəsindən Hadı Rəcəbli yenidən deputat seçilib.

MSK isə ilkin nəticələri yaxın saatlarda açıqlayacaq.

