Fırtına ilə əlaqədar çempionat oyunları təxirə salındı

Şimali və Mərkəzi Avropa "Sabine" qasırğasına hazırlaşır.



Metbuat.az xəbər verir ki,Almaniya Dəmir Yolları İdarəsi ölkənin şimal bölgəsində hərəkətdə olan qatarların sürət həddinin idarəetmədən çıxa biləcəyini bildirib.



Almaniya Futbol Federasiyasından verilən açıqlamada “Borussiya Mönşenqladbax” və “Köln” arasında oynanacaq futbol matçının qasırğa səbəbiylə təxirə salındığı bəyan edilib.

“Eurowings” aviaşirkəti isə Şimali və Mərkəzi Avropada gözlənilən şiddətli fırtına səbəbiylə hava nəqliyyatında ciddi problemlərlə üzləşəcəklərini vurğulayıb.



Qeyd edək ki, Avropada bir çox məktəblər bağlanıb.Küləyin sürətinin saatda 60 km-dən 120 km-ə qədər artacağı gözlənilir



