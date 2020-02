Azərbaycanda Milli Məclisə növbədənkənar seçkilər keçirildi.



Metbuat.az xəbər verir ki,seçkilərdə məşhurlar da iştirak edib. Ancaq ötən illərə nisbətən az sayda məşhur səsvermə anını sosial media hesabında paylaşıb.



Xalq artisti Faiq Ağayev, müğənni Nigar Camal, şairə Nazilə Səfərli, aparıcılar Hacı Nuran Hüseynov və Lalə Azərtaş bu barədə fotoları izləyiciləri ilə bölüşüb.(Axsamaz)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.