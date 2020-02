Mandat qazanan yeni namizədlərin SİYAHISI - EXİT POLL

Növbədənkənar parlament seçkiləri ilə bağlı “exit-poll”un ilkin nəticəsi açıqlanıb.

Metbuat.az mandat qazanan yeni namizədlərin siyahısını təqdim edir:

12 saylı seçki dairəsindən Səbinə Xasayeva

16 saylı seçki dairəsindən Erkin Qədrili

17 saylı seçki dairəsindən Elnur Allahverdiyev

24 saylı seçki dairəsindən Könül Nurullayeva

31 saylı seçki dairəsindən Etibar Əliyev

35 saylı seçki dairəsindən Rauf Arifolğu

41 saylı seçki dairəsindən Hicran Hüseynova

43 saylı seçki dairəsindən Emin Hacıyev

54 saylı seçki dairəsindən Sadiq Qurbanov

56 saylı seçki dairəsindən Sevil Mikayılova

57 saylı seçki dairəsindən Ağazadə Əminə

62 saylı seçki dairəsindən Əziz Ələkbərov

64 saylı seçki dairəsindən Ramin Məmmədov

67 saylı seçki dairəsindən Malik Həsənov

71 saylı seçki dairəsindən Anar İsgəndərli

79 saylı seçki dairəsindən Razi Nurullayev

84 saylı seçki dairəsindən Vüqar Bayramov

85 saylı seçki dairəsindən Tamam Cəfərova

89 saylı seçki dairəsindən Əfəndiyev Məzahir

91 saylı seçki dairəsindən Həsənov Ramil

93 saylı seçki dairəsindən Fatma Yıldırım

96 saylı seçki dairəsindən Məmmədov Anar

99 saylı seçki dairəsindən Həsənov Nurlan,

100 saylı seçki dairəsindən Kamran Bayramov

101 saylı seçki dairəsindən Elşad Mirbəşiroğlu

102 saylı seçki dairəsindən Səfərov Nizami

104 saylı seçki dairəsindən Arzu Nağıyev

120 saylı seçki dairəsindən Ceyhun Mmmədov

122 saylı seçki dairəsindən Tural Gəncəliyev

123 saylı seçki dairəsindən Aqil Məmmədov

