"İnsan Hüquqları XXI əsr – Azərbaycan" Fondu və Fransanın "Opinion Way” Sosioloji Tədqiqatlar İnstitutu ilə birgə keçirdiyi "exit poll”un nəticələri açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticəsi ən çox gözlənilən dairələrdən olan 29 saylı Səbail seçki dairəsindən Nigar Arpadarai qalib olub.

Qeyd edək ki, Nigar Arpadarainin rəqibi tanınmış ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev idi.

