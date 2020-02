Rauf Arifoğlu İqbal Ağazadəyə qalib gəldi - "EXIT POLL"

İnsan Hüquqları XXI əsr – Azərbaycan” Fondu və Fransanın "Opinion Way” Sosioloji Tədqiqatlar İnstitutu ilə birgə keçirdiyi "exit poll”un nəticələrini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ən çox müzakirə dairə olan 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsindən Rauf Arifoğlu deputat seçilib. O ən iddialı rəqibi İqbal Ağazadəni qabaqlayıb.

Həmçinin ABŞ-ın "Artur J.Finkelstein and Associates” təşkilatının apardığı exit-pollun nəticələrinə görə də Rauf Arifoğlu qalib gəlib.

MSK isə ilkin nəticələri bir azdan açıqlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.