Çində koronavirusa yoluxaraq ölənlərin sayı 908-ə yüksəlib.

Metbuat.az "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Sağlamlıq Komitəsinin açıqlamasında bildirilib. Məlumata görə, ümumilikdə ölkə üzrə yeni virusa 40.1 mindən çox insan yoluxub. Onlardan 3281 nəfəri sağalaraq xəstəxanadan sərbəst buraxılıb.

