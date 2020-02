Virus xəz kralını "taxtdan" saldı - FOTO

"Canada Goose"un səhmləri 4% enib, bu isə öz növbəsində Reyssin varidatına təsir edib və onu milyarderlərin sırasından qırağa atıb.

Metbuat.az xəbər verir k, üst geyimi hazırlayan "Canada Goose" şirkətinin icraçı direktoru Dani Reyss milyarderlərin sırasını tərk edib.

Buna səbəb koronavirusdur."Forbes"un yazdığına görə, bir neçə gün əvvəl şirkət yeni tip pnevmoniyanın yayılması ilə əlaqədar alıcılıq qabiliyyətinin xeyli azaldığına dair hesabat təqdim edib. Bu səbəbdən "Canada Goose"un səhmləri 4% enib, bu isə öz növbəsində Reyssin varidatına təsir edib və onu milyarderlərin sırasından qırağa atıb.(sputnik)







