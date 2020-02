Xəbər verdiyimiz kimi, MSK 9 Fevral seçkilərinin ilkin nəticələrini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, maraqlı gözlənilən dairələrdən 12 saylı Binəqədi-Yasamal-Qaradağ seçki dairəsindən sürpriz qalib açıqlanıb.

26 yaşlı YAP üzvü Səbinə Xasayeva deputat seçilib. O məşhur REAL-çı Natiq Cəfərlini qabaqlayıb.

