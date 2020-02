Azərbaycanda baş verən ağır qəza təhlükəsizlik kamerasına düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb.



Videoda avtomobillərdən birinin sola dönmə əməliyyatını yerinə yetirən zaman arxadan gələn maşının onu ötməyə çalışdığı və bu zaman toqquşma baş verdiyi görünür.



Hadisədən sonra ikinci avtomobil yaxınlıqdakı obyektlərdən birinə çırpılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:(oxu.az)

