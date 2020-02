Milli Məclisin xanım deputatlarının siyahısı – Neçəsi YAP-çıdır?

Fevralın 9-da keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərində 22 nəfər xanım namizəd qalib elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qalib elan edilən xanım namizədlərdən 13 nəfəri seçkilərə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) xəttilə qatılıb. 9 nəfər isə namizədliyini öz təşəbbüsü ilə irəli sürüb.

YAP-ın qalib elan edilən xanım namizədləri:

6 saylı Culfa-Babək seçki dairəsi - Ülviyyə Həmzəyeva

12 saylı Qaradağ-Binəqədi-Yasamal seçki dairəsi - Səbinə Xasıyeva

21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi - Məlahət İbrahimqızı

25 saylı Nizami ikinci seçki dairəsi - Sədaqət Vəliyeva

30 saylı Suraxanı birinci seçki dairəsi - Sevinc Fətəliyeva

32 saylı Suraxanı ikinci seçki dairəsi - Afət Həsənova

37 saylı Nizami birinci (Gəncə) seçki dairəsi – Pərvin Kərimzadə

41 saylı Sumqayıt birinci seçki dairəsi - Hicran Hüseynova

93 saylı Bərdə şəhər seçki dairəsi - Fatma Yıldırım

98 saylı Şəmkir seçki dairəsi - Sahibə Qafarova

103 saylı Gədəbəy seçki dairəsi - Sevinc Hüseynova

111 saylı Zaqatala-Balakən seçki dairəsi - Kamilə Əliyeva

117 saylı Oğuz-Qəbələ seçki dairəsi - Aqiyə Naxçıvanlı

Qalib elan edilən bitərəf xanım namizədlər:

24 saylı Nizami birinci seçki dairəsi - Könül Nurullayeva

59 saylı Salyan seçki dairəsi - Jalə Əhmədova

85 saylı Şamaxı seçki dairəsi - Tamam Cəfərova

92 saylı Zərdab-Ucar seçki dairəsi - Jalə Əliyeva

29 saylı Səbail seçki dairəsi - Nigar Arpadarai

105 saylı Tovuz seçki dairəsi - Qənirə Paşayeva

106 saylı Tovuz-Qazax-Ağstafa seçki dairəsi - Ülviyyə Ağayeva

56 saylı Xaçmaz kənd seçki dairəsi - Sevil Mikayılova

57 saylı Kürdəmir seçki dairəsi - Əminə Ağazadə (YENİSABAH)

