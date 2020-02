“Dayanmaq fikrində deyiləm” - FOTOLAR / VİDEO

Müğənni Nura Suri aylar sonra yeni mahnısını və fotosessiyasını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu dəfə bəstəsi həmkarı Elçin Cəfərova, sözləri Azər Şirinə aid olan “Onunla” mahnısı ilə izləyicilərin qarşısına çıxıb.

O, lahiyə üçün kameralar qarşısına keçərək dörd obrazda fotosessiya etdirib. N.Surinin şəkillərini Məhəbbət Nəsirov lentə alıb.

Müğənni açıqlamasında tez-tez yeni işlər təqdim edəcəyini söyləyib:

“Gözlədim ki, 2020-ci il başlasın və yeni layihələrimi təqdim edim. Üç yeni mahnım da var, bəzilərinə klip çəkdirmək niyyətindəyəm. Ümumiyyətlə, dayanmaq fikrində deyiləm”.(Axşam.az)

