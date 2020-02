Azərbaycanda 3083 tələbə köçürülmək istəyir

Təhsil Nazirliyi tələbələrin köçürülməsi prosesi üzrə elektron sənəd verənlərin sayını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,nazirlikdən bildirilib ki, tələbələrin köçürülməsi üçün elektron sənəd qəbulu fevralın 1-dən 7-dək aparılıb.

Ümumi müraciətlərin sayı 3083-dür. Bunlardan 415-i orta ixtisas, 2668-i ali təhsil üzrədir.

Tələbə köçürülmələrinin nəticələri mart ayında elan olunacaq.

Qeyd edək ki, tələbələrin ölkə daxilində və xaricdə yerləşən ali təhsil müəssisələrindən köçürülməsi, yaxud bir ixtisasdan digərinə dəyişdirilməsi, eləcə də ölkəmizdə yerləşən orta ixtisas təhsili müəssisələri tələbələrinin, magistratura səviyyəsində təhsilalanların köçürülməsi transfer.edu.az portalı vasitəsi ilə həyata keçirilir. 2016-cı ildən fəaliyyətə başlayan portal vasitəsilə 2019-cu ilədək ümumilikdə 5959 tələbənin köçürülməsi həyata keçirilib. 2016-cı ildə köçürülənlərin sayı 83, 2017-ci ildə 1333, 2018-ci ildə 1897, 2019-cu ildə isə 2646 nəfər təşkil edib.(apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.