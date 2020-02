Koronavirusun dünyada yayılması fevralın ikinci yarısında özünün pik həddinə çatacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu London Gigiyena və Tropik Xəstəliklərin Tədqiqatı Məktəbinin tədqiqatçısı Adam Kuxarski deyib.

"Situasiya kifayət qədər qeyri-müəyyəndir, ona görə də dəqiq tarix söyləmək çətindir. Güman etmək olar ki, Uhanda koronavirusa yoluxanlar əhalinin 5%-ni, yəni 500 min nəfərini təşkil edəcək. Bu isə koronavirus üçün pik hədd olacaq”, – deyə o bildirib.(axar.az)

