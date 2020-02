Hadisə rayonun Qızılhacılı qəsəbəsində qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəsəbə sakini, 1999-cu il təvəllüdlü İsgəndərov Faiq Kənan oğlu bıçaq xəsarəti ilə xəstəxanaya daxil olub. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onu xilas etmək mümkün olmayıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır.

