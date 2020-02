5 güləşçimiz Avropa çempionatında mübarizəyə başladı

Bu gün İtaliyanın paytaxtı Romada güləş üzrə Avropa çempionatına start verilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ilk yarış günündə 55, 63, 77, 87 və 130 kq-da çıxış edən yunan-Roma güləşçiləri mübarizə aparır. Yarış Bakı vaxtı ilə saat 14:30-da başlayacaq.



55 kq

1/4 final: Eldəniz Əzizli - Rudik Mkrtaçyan (ARM)



63 kq

1/8 final: Taleh Məmmədov - İbrahim Labazanov (RUS)



77 kq

Təsnifat: Sənan Süleymanov - Aik Mnatsakanyan (BUL)



87 kq

Təsnifat: İslam Abbasov - Kiril Maskeviç (BLR)



130 kq

1/8 final: Sabah Şəriəti - David Ovasapyan (ARM)

