Daha 7 dairə üzrə lider namizədlər müəyyənləşdi - SİYAHI

Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 7 seçki dairəsində ən yüksək səs toplayan namizədlər müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikin nəticələrə əsasən, həmin 7 seçki dairəsi üzrə lider namizədlər aşağıdakılardır:

17 saylı Yasamal Üçüncü Seçki Dairəsi – Allahverdiyev Elnur (YAP) - 41 %

35 saylı Xətai Üçüncü Seçki Dairəsi - Rauf Arifoglu (bitərəf) – 49,2 %

42 saylı Sumqayıt İkinci Seçki Dairəsi - Tahir Mirkişili (YAP) – 50,1 %

44 saylı Sumqayıt-Xızı Seçki dairəsi - Müşfiq Məmmədli (YAP) – 45,8 %

77 saylı Astara Seçki Dairəsi – Rəşad Mahmudov (YAP) – 57,6 %

123 saylı Kəlbəcər Seçki Dairəsi - Aqil Məmmədov (YAP) – 71,7 %

125 saylı Zəngilan-Qubadlı Seçki Dairəsi – İmamverdi İsmayılov (YAP) – 40,3 %

Bununla da Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 125 seçki dairəsi üzrə lider namizədlər məlum olub.

