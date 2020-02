Bakıda elektronik əşyaların satışı ilə məşğul olan mağazadan oğurluq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə “Electrolux” mağazasında qeydə alınıb.

Belə ki, mağazaya girən oğrular elektronik əşyalara baxaraq, oğurlayacaqları məhsulları seçiblər.

Hadisənin görüntüləri mağazanın təhlükəsizlik kamerasına düşüb.(oxu.az)

