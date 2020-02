İran Yer kürəsindən 530 kilometr yüksəkliyə yerləşdirməyi planlaşdırdığı "Zəfər-1" peykini dünən axşam raketlə kosmosa göndərib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, peyk tələb olunan sürətə çata bilmədiyi üçün Yerdən çıxdıqdan 8 dəqiqə sonra Hind okeanına düşüb. Peykin saatda 7 min 400 kilometr sürətə çatması lazım olsa da, o 6 min 500 kilometr sürətdə qalıb.

Bundan sonra İranın "Zəfər-2" peykini kosmosa göndərəcəyi açıqlanıb.

