Dövlət İmtahan Mərkəzi 720 manata işçi axtarır

Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) İnformasiyalaşdırma və texnoloji təminat şöbəsinə işçi qəbulu elan edib.

Metbuat.az DİM-ə istinadən xəbər verir ki, vakant vəzifələr üzrə müsahibədə iştirak üçün müraciət edən namizədlər vakant vəzifələrin tutulmasının ümumi şərtlərinin tələblərinə cavab verməlidirlər.

Vakant vəzifələr aşağıdakılardır:

Struktur bölmə: İnformasiyalaşdırma və texnoloji təminat şöbəsi

Vəzifənin adı: məsləhətçi

Aylıq vəzifə maaşı: 720 manat

Əsas qulluq funksiyaları:

Vəzifənin tutulma şərtləri

Təhsilə dair tələblər: ali təhsil

İş stajına dair tələbi: tələb müəyyən edilmir

İT biliklərinə dair tələblər: proqram təminatının Microsoft Visual Studio .Net, Borland Delphi kimi integrə edilmiş işlənmə mühitləri, müvafiq proqramlaşdırma dilləri; məlumat bazalarının idarəetmə sistemləri (MS SQL Server, Oracle), Transact SQL, Oracle SQL dilləri.

Xarici dil biliklərinə dair tələblər: ingilis dili - yaxşı, rus dili - yaxşı.

Müraciət etmək istəyənlərdən müraciət formasını buradan yükləyib tam dolduraraq 2020-ci il fevralın 29-dək [email protected] elektron poçt ünvanına göndərmələri xahiş olunur (elektron məktubun mövzu hissəsində “İşə qəbul” sözləri yazılmalıdır). Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verən namizədlər müsahibəyə dəvət olunacaqlar.

