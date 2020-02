79 saylı İmişli seçki dairəsinin lider namizədi dəyişib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə MSK-nın saytında bildirilib.

Nəticələrə əsasən, Razi Nurullayev səslərin 20,9%-ni toplayaraq bu dairə üzrə qalib olub.

Xatırladaq ki, daha əvvəl MSK-nın açıqladığı ilkin nəticələrə görə, bu dairənin qalibi Murad Fərzəliyev elan edilmişdi.

Razi Nurullayev

Murad Fərzəliyev

