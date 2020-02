Gürcüstanın Kutaisi şəhərində beş aylıq hamilə qadın virus infeksiyası səbəbindən ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə fevralın 8-də baş verib.

Kutaisi klinikasından bildirilib ki, kəskin respirator infeksiya səbəbindən qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.(Report)

