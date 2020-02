Müğənni Mina Hüseyn ARB telekanalında yayımlanan “Hüseynova bacıları” verilişinin növbəti qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı xəyanətlə üzləşməyindən danışıb:

“İlini verdim, basdırdım. Artıq bu söhbəti bağlamışam, istəmirəm danışmaq.Bağışlamadım. Məncə, bir dəfə səhv etdisə, xəyanət etdisə, bağışlamaq olmaz. Gəldi çox yalvardı, qapımda da yatdı, amma mən bağışlamadım”.

