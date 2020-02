Azərbaycan Mərkəzi Bankının yeni yaradılmış İstehlakçılarla İş Departamentinə direktor təyin edilib.

Metbuat.az Bakupost-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifə Xəyal Vəlixan oğlu Babayevə həvalə olunub.

X.Babayev ARDNŞ-nin prezidenti Rövnəq Abdullayevin qudasıdır. X.Babayev bundan öncə ötən il ləğv olunmuş Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Aparat rəhbəri vəzifəsində çalışıb.

