İdlibdə Əsəd rejimi ilə çatışmalar güclənib. Nəticədə 5 türk əsgəri şəhid olub, 5 əsgər isə yaralanıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb:

"Rejim tərəfindən endirilən top atəşləri nəticəsində 5 əsgər şəhid olmuş, 5 əsgər yaralanmışdır. Bölgədə təsbit edilən hədəflər ardıcıl atəşlərlə məhv edilmiş, lazımi qarşılıq verilmişdir".

