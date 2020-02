''Mən evlənib bir kişi ilə yaşaya bilmərəm" - Röya Ayxan / VİDEO

Xalq artisti Röya Ayxan şəxsi həyatı ilə bağlı Atv kanalında yayımlanan ''Atv Maqazin 10lar''la verilişinə maraqlı açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o şəxsi həyatı ilə bağlı yenidən ailə həyatı qurmaq istəyərsinizmi sualına aydınlıq gətirib.

''Mən artıq bir kişi ilə yaşaya bilmərəm. Oğlum Hüseynin 10 yaşı var. Mən yenidən evdə biri ilə oturum, o desin mən edim, mən deyim o etsin alınmır''.

Müğənni evlənmək istəməsə belə hərdən yaşadığı eşq macəralarından da söz açıb.

''Zaman-zaman flört etdiyim olur. Bəlkə də 20 il əvvəlki Röya başqa cavab verərdi. Lakin indiki kişilər inciməsin öz-özümə fikirləşirəm ki ''Mən bunlardan çox bilirəm, bunlardan da daha güclüyəm''. (Oxu.az)

