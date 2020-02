“Ümumilikdə seçki prosesi rəvan şəkildə keçib” - MSK rəsmisi

101 saylı Göygöl-Daşkəsən seçki dairəsində deputatlığa namizədin vəkilinin ölməsi ilə bağlı hələlik konkret fikir bildirmək çətindir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistərə açıqlamasında Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədr müavini Rövzət Qasımov deyib. O bildirib ki, bütün bu məsələlər araşdırılacaq: “Bu barədə məlumatlar ilk növbədə məhz KİV-lərə çatdırılacaq”.

Sədr müavini onu da qeyd edib ki, ümumilikdə seçki prosesi rəvan, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə keçib:

"Ancaq neqativ hallar olmadan milyonlarla insanın cəlb olunduğu prosesi təsəvvür etmək mümkün deyil. Ən vacibi hər hansı neqativ halın baş verib-verməməsi deyil. Ən vacibi odur ki, hər hansı xoşagəlməz hal olan zaman ona adekvat cavab reaksiyası göstərilsin, müvafiq tədbir görülsün. MSK-da bu addımları atacaq".

