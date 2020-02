Türkiyə ordusundan İRİMİQYASLI HÜCUM: Onlarla hərbçi həlak oldu - SON DƏQİQƏ

Türkiyə ordusunun əməliyyatları nəticəsində Suriya rejiminin 101 hərbçisi həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Açıqlamaya görə, əməliyyatlar Suriya qüvvələrinin Türkiyə ordusunun mövqelərinə endirdiyi top atışlarına cavab olaraq təşkil edilib. Bildirilib ki, hücum zamanı Suriya ordusuna məxsus 115 hədəf yerlə bir edilib. Əməliyyatlar davam edir. Türkiyə mənbələrinin məlumatına görə, Ankara Suriya ilə sərhədə əlavə qüvvələr və zirehli texnikalar cəlb edir.

Anar / Metbuat.az



