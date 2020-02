"Seçkilərlə bağlı sosial şəbəkələrdə 300-ə yaxın videopayşalım var" - MSK üzvü

Sosial şəbəkələrdə paylaşılan materiallara hüquqi qiymət verilməsi üçün üzərində araşdırma işləri aparılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında MSK üzvü Qabil Orucov deyib.

Onun sözlərinə görə, həmin faktlara MSK-nın iclasında baxılması üçün hazırlıq işləri görülür:

“Çalışacağıq ki, həmin materiallar üzərində araşdırma işlərini bu gün axşam və ya sabah yekunlaşdıraq".

MSK üzvü bildirib ki, seçkilərlə bağlı sosial şəbəkələrdə 300-ə yaxın videopayşalım var:

“Onlar ümumilikdə 50-60 məntəqəni əhatə edir”

