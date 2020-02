Bakıda avtomobil yolu buz bağlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Bakı Dairəvi yoluna yağan şaxtalı qar avtomobillərin hərəkətinə mane olur.

Yolun buz qatı bağlaması hərəkəti çətinləşdirib.

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin canlı qüvvə və texnikaları əraziyə cəlb edilib.

Hazırda yol buz qatından təmizlənir.

