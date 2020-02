“Azərkontrakt” Səhmdar Cəmiyyətinin sədri, keçmiş deputat Miri Qənbərov 84 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "Report"a onun yaxınları məlumat verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.