Bakıda ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Nizami rayonunda qeydə alınıb.

Rayon ərazisindəki küçələrdən birində təxminən 30-40 yaşlarında naməlum kişi meyiti tapılıb. Onun gecə küçədə soyuqdan öldüyü bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

