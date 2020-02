Hava şəraiti ilə əlaqədar Bakıda təcili yardıma iki müraciət olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə“Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi”dən (TƏBİB) məlumat verilib.

Onlardan birində sol diz oynağının çıxığı, digərində sol qolun əzilməsi müşahidə olunub.

