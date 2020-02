Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər fevralın 24-25-nə nəzərdə tutulur.

Səfər çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyə Prezidentlərinin iştirakı ilə Bakıda Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclası keçiriləcək.

Türkiyə Prezidentinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü də olacaq

