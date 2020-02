Məni söyməyi bitirəndə xəbər edin, birlikdə işləyək. Sizə lazım olacağam, elə siz də mənə lazım olacaqsınız.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu 16 saylı Seçki Dairəsinin qalibi olan Erkin Qədirli "Facebook" hesabında yazıb.

"Söyüşlərinizə önəm vermirəm. Məni söyməyinizə baxmayaraq, mənimlə rahat ünsiyyət saxlaya bilərsiniz, çünki bundan sonra mənim sizə vəzifə borcum olacaq. Qarşıda çoxlu iş var. Yaxşı işlər yavaş görülür…”-deyə, o, əlavə edib.

