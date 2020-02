Qadın boks millimizin sabiq üzvü Yana Alekseyeva gecə paltarı geyimləri ilə fotosessiya etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 32 yaşlı boksçu gözəlliyini qara rəngli geyimdə nümayiş etdirməyə çalışıb.

Ukraynadan olan Yana Alekseyevna yeniyetmə və gəncliyində iki dəfə Avropa çempionu, yeddi dəfə isə ölkəsinin ən güclüsü olub. O, Azərbaycan adından çıxış etməyə başladıqdan sonra dünya çempionatının gümüş və I Avropa Oyunlarının bürünc medalını qazanıb.(Fanat.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.