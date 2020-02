"Koronavirus apreldə başa çatacaq" - Trump Açıqlama Verdi

ABŞ prezidenti Donald Tramp koronavirus epidemiyasının bu ilin aprelində sona çatacağını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ria “novosti” xəbər verir. “Koronavirus barədə, insanlar düşünürlər ki, o isti səbəbindən apreldə gedəcək”, – deyə ABŞ prezidenti qubernatorlarla görüşdə bildirib.

“Ümumiyyətlə, isti belə virusu öldürür”, – Tramp deyib. ABŞ prezidentinin sözlərinə, Çin virus epidemiyasının apreldə başa çatacağı barədə onu əmin edib.

Tramp həmçinin deyib ki, ABŞ-da koronavirusla mübarizədə “vəziyyət yaxşıdır”.

Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlarda koronavirusdan ölənlərin sayı 13 nəfərə çatıb. (Report)

