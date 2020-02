Milli Məclisin gənc deputatları seçkidən danışdılar - VİDEO

Fevralın 9-da Milli Məclisə keçirilən növbədənkənar seçkilərdə bir neçə gənc namizəd deputat seçilib. Onların arasında Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) namizədləri ilə yanaşı bitərəflər də var.

Metbuat.az azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, ötən gün xarici KİV nümayəndələri ilə görüşən 63 saylı Sabirabad birinci seçki dairəsindən seçilən Kamal Cəfərov, 99 saylı Şəmkir kənd seçki dairəsindən Nurlan Həsənov, 29 saylı Səbail seçki dairəsindən Nigar Arpadarai və 14 saylı Xəzər seçki dairəsindən seçilən Soltan Məmmədov seçki ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.