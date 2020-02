Bakıda baş verən dəhşətli qəzanın görüntüləri yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza zamanı “KamAz” markalı yük avtomobili altı nəqliyyat vasitəsini əzib.

Belə ki, yük maşını işıqforun qırmızı işığında dayanan avtomobillərə çırpılıb.

Nəticədə, maşınlardan biri aşıb.

Qəzada zərər görən nəqliyyat vasitələrindən biri sərnişin avtobusu olub. Hadisə zamanı xəsarət alanların olduğu bildirilib.(avtosfera.az)

