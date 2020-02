“Toy şəkillərimi cırmaq istəyirəm“ - Xatirə İslam / VİDEO

Müğənni Xatirə İslam toy fotolarını bəyənmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi bu haqda "Söhbət var" verilişində deyib. O bildirib ki, toy fotolarını cırmaq istəyir:

"Toy şəkillərimə baxıram. Röya o vaxt toydan sonra mənə zəng vurub deyir: "Səni elə bəzəmişdilər ki, toy şəkillərinin hamısını cırdım". İndi məni təsəvvür edin...

Mən indi öz toy şəkillərimin hamısını cırmaq istəyirəm. Görün mən nə gündə olmuşam".

Qeyd edək ki, Xatirə Fəxrəddin adlı şəxslə ailəlidir. Cütlüyün bir oğul övladı var.(axşam.az)

