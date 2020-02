Prezident gəncləri mükafatlandırdı - SƏRƏNCAM

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 2020-ci il Gənclər üçün Prezident mükafatlarının verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,sərəncama əsasən, elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və sosialyönümlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq sahələrində xüsusi fərqlənən aşağıdakı şəxslərə 2020-ci il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilir:

Ağayev Ziya Səbuhi oğlu

Ağazadə Murad Firdovsi oğlu

Əsgərzadə Elmar Etibar oğlu

Hacıyeva Sərvinaz Faiq qızı

Hüseynli Məhərrəm Rüfət oğlu

İbrahimov Kənan Qabil oğlu

Kazımzadə Günay Tofiq qızı

Quliyeva Mətanət Elşən qızı

Məmmədov Faiq Rəşad oğlu

Rüstəmov Sabir Elşad oğlu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.