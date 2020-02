Göygöldə oğurluqla məşğul olan şəxs tutulub.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Göygöl RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində yanvarın 14-də rayon ərazisindəki evlərin birindən 750 manat və 1000 manat dəyərində qızıl-zinət əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş H.Fərəcov saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.