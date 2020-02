Ermənistanda hərbi qulluqçu ağır qəzaya düşüb.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, hadisə Lori vilayətində baş verib. İdarə etdiyi avtomobillə yol-nəqliyyat hadisəsi törədən 32 yaşlı müqaviləli hərbi qulluqçu Sayad Abovyan ağır bədən xəsarətləri alıb. O, Vanadzor hərbi hospitalına yerləşdirilib.

