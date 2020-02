Dünyanın ən böyük karnavallarından sayılan Rio karnavalı Braziliyanın Rio de Janeyro şəhərində başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hər il olduğu kimi bu ildə Braziliyaya 100 minlərlə turist axın edib.

Festivalda samba məktəblərinin şagirdləri və iştirakçılar rəngli görüntülər ortaya çıxarıb.



