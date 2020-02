Prezident onlara medal verdi

Prezident İlham Əliyev fevralın 11-də Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təltif olunanlar arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının vergi sahəsində fərqlənən şəxslər də var.



Prezidentin sərəncamı ilə Hüseynov İlham Qulamhüseyn oğlu 2-ci dərəcəli “Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə, Şabanov Əli Hacı oğlu isə 3-cü dərəcəli “Vergi orqanlarında xidmətdə fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif ediliblər.

