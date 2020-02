Türkiyədə FETÖ terror təşkilatına üzv olan şəxslərin saxlanılması istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul, Ankara, İsparta və Bolu şəhərlərində keçirilən əməliyyatlar zamanı FETÖ ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən 14 dövlət qulluqçusu saxlanılıb.



Hazırda digər şəxslərin saxlanılması istiqamətində əməliyyatlar aparılır.

