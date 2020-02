Təhsil naziri Ceyhun Bayramova yeni müşavir təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki. nazirin əmri ilə bu vəzifəyə Anar Nəcəfli gətirilib.

Anar Nəcəfli bu vaxtadək nazirlikdə sektor müdiri vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, Anar Nəcəfli "Nə? Harada? Nə zaman?” intellektual oyununda Azərbaycanı təmsil edən komandanın üzvlərindən biridir. (news24)

